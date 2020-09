NBA, la stagione 2020/2021 non inizierà prima di Natale (Di giovedì 10 settembre 2020) Slitta di almeno 24 giorni il via della stagione 2020-21 di NBA. In un clima di estrema incertezza e di perplessità la nuova stagione della lega nordamericana riprenderà non prima di Natale. È stata la stessa NBA a informare il board nella giornata odierna rinviando di fatto la data di avvio che precedentemente era stata fissata per il 1° di dicembre. C’è un precedente nella recente storia del basket nordamericano risalente alla stagione 2011: nove anni fa, infatti, la regular season cominciò proprio il 25 dicembre a seguito del lockout. Leggi su sportface

