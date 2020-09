MotoGP, Jorge Martin e un meccanico positivi al Covid: salteranno il GP di Misano (Di giovedì 10 settembre 2020) La MotoGP annuncia la positività al Covid-19 di due partecipanti al Gran Premio di San Marino e della Riviera di Rimini sono risultati positivi al Covid-19. Uno dei due è già stato confermato, ossia Jorge Martin, pilota della Moto 2 della Red Bull Ktm Ajo. L’altro positivo è invece un meccanico di un’altra squadra non specificata. Entrambi sono asintomatici e sono stati posti in isolamento. Non sono entrati nel paddock e non potranno assistere al GP di San Marino. Leggi su sportface

