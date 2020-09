Michael Rosenbaum, Lex Luthor di Smallville, ha il cancro (Di giovedì 10 settembre 2020) . Sono milioni i fan in ansia da quando, qualche ora fa, è venuta a galla la rivelazione dell’attore, l’unico che i fan hanno mai voluto e mai pensato nel ruolo del cattivo di Superman sul piccolo schermo, ma a quanto pare tutto andrà per il meglio, almeno a suo dire. Nel suo podcast Inside of You, Michael Rosenbaum ha rivelato di avere un cancro della pelle specificando che i medici non sono preoccupati per le sue condizioni e che presto subirà un intervento. Proprio per via delle parole dei medici e per la sicurezza che tutto andrà bene, Michael Rosenbaum aveva deciso di non parlarne, almeno fino ad adesso quando, microfono alla mano, ha deciso di condividere parte della sua storia “per aiutare qualcuno”. La sua malattia è stata ... Leggi su optimagazine

