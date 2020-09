Mesut Ozil ironico sul Tottenham: “Io agli Spurs? Sì, se non vorrò vincere alcun trofeo” (Di giovedì 10 settembre 2020) “Se tu dovessi scegliere cosa fare tra ritirarti o andare a giocare al Tottenham, cosa faresti?“. La domanda piuttosto pungente e la risposta non è da meno. Durante il momento social con l’hashtag #AskMesut, Mesut Ozil, giocatore dell’Arsenal, ha fatto infuriare i tifosi del Tottenham con una risposta ironica. “Beh, se non volessi vincere alcun trofei, dovrei andare con gli Spurs“. La battuta è stata accolta tra le risate dei tifosi Gunners e la rabbia di alcuni supporters del Tottenham che lo hanno duramente attaccato nei commenti sotto al tweet. If I don’t want to win a cup, I should go there 🏆😉 ... Leggi su sportface

