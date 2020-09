L’altra bufala sulla donna che ha strappato la camicia a Salvini: «Era collaboratrice della Kyenge» (Di giovedì 10 settembre 2020) Oltre alla bufala sul fatto che la donna di origini congolesi che ha strappato la camicia a Matteo Salvini nella giornata di ieri avesse presunti precedenti penali per spaccio, sfruttamento dell’immigrazione e della prostituzione, ecco arrivare anche un altro meme incredibilmente artefatto che ha contribuito a creare ancora una volta confusione in merito all’episodio avvenuto ieri mattina a Pontassieve. In modo particolare, la donna è stata ‘identificata’ come una collaboratrice Kyenge. LEGGI ANCHE > La sindaca di Pontassieve: «La donna che ha strappato la camicia a Salvini vittima in passato di discriminazione ... Leggi su giornalettismo

