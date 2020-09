La trainer yoga Simona Tarabini: «La pratica come risposta a questi tempi difficili» (Di giovedì 10 settembre 2020) Tutto è impermanente nella vita, si ripete sempre nel buddismo. La differenza, però, la fanno le decisioni. Ogni volta che si determina qualcosa, cambia tutto. Lo sa bene Simona Tarabini, insegnante, teacher training director e fondatrice di Baliyoga.it, una delle scuole più grandi d’Italia, che ha deciso di rilanciare l’attività. «Nei momenti più difficili ci sono solo due opzioni possibili, tirarsi indietro oppure buttare il cuore oltre l’ostacolo: io ho deciso di investire». Durante il lockdown, come tanti altri centri, ha tenuto viva la pratica dello yoga con la piattaforma interattiva Baliyoga@HOME. Adesso, però, “sospesa” l’emergenza, sull’onda degli ... Leggi su iodonna

Ultime Notizie dalla rete : trainer yoga Huawei Watch GT 2 Pro e Watch Fit ufficiali, ecco tutte le novità sui nuovi wearable Hardware Upgrade Jessica Biel rivela i segreti per tenersi in forma: nessuna dieta estrema, solo yoga e pliometria

Jessica Biel è diventata mamma per la seconda volta lo scorso luglio. Ha vissuto la gravidanza in gran segreto e, solo dopo la nascita del piccolo, il secondogenito nato dal matrimonio con Justin Timb ...

Yoga influencer, le regine del "flow" spopolano sul web: ecco chi sono

Flessuose, determinate, energiche, motivanti: le nuove star del web sono le Yoga trainer, molto più che semplici insegnanti della disciplina per l’equilibrio corpo-mente più antica del mondo. Oggi, in ...

Jessica Biel è diventata mamma per la seconda volta lo scorso luglio. Ha vissuto la gravidanza in gran segreto e, solo dopo la nascita del piccolo, il secondogenito nato dal matrimonio con Justin Timb ...Flessuose, determinate, energiche, motivanti: le nuove star del web sono le Yoga trainer, molto più che semplici insegnanti della disciplina per l’equilibrio corpo-mente più antica del mondo. Oggi, in ...