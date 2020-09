Il pres. del Benevento Vigorito, in isolamento precauzionale dopo i contatti con ADL. Il comunicato (Di giovedì 10 settembre 2020) Il pres. del Benevento Vigorito è in isolamento precauzionale dopo i contatti avuti con De Laurentiis prima alla riunione di Lega e poi il viaggio di ritorno insieme. L'articolo proviene da ForzAzzurri.net. Leggi su forzazzurri

Montecitorio : La Presidente del Senato @Pres_Casellati: 'liberare le risorse delle #donne per dare linfa al nostro Paese; scorrer… - AndGad2010 : @MassimoCaputi Ognuno di loro dovrebbe fare un comunicato contro il Pres del Napoli tanto per farlo sentire una piccola merdina - FilcamsER : Da troppo vengono pres* in giro lavorat* che hanno fatto il proprio dovere anche nei mesi del lockdown! Sollecitiam… - helloitsaturn : RT @Montecitorio: Presentazione del nuovo allestimento della Sala delle Donne, con il Presidente @Roberto_Fico, l'ex Presidente @lauraboldr… - mari_k77 : RT @Riina_Salvo: ll Pres.del Trib.di Prato #Gratteri:'Aule vuote e corridoi deserti per l'irrecuperabile mancanza sia di magistrati che di… -

Ultime Notizie dalla rete : pres del Il Pres. del Consiglio Cicala presente a Roma all'Assemblea dei Presidenti delle Assemblee delle Regioni La Gazzetta della Val d'Agri Pres. Piemonte contro Conte: 'Stadium più sicuro di un supermercato, la Juve era più pronta degli altri club'

Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...

Cirio (pres. Regione Piemonte): «Lo Stadium non è un supermercato»

Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’ultimo decreto del Governo che proroga la chiusura degli stadi fino al prossimo 7 ottobre. PIANO SICURE ...

Niente da fare per la Juventus, che esattamente come il resto delle società italiane dovrà adeguarsi alle ultime disposizioni contenute nell'ultimo Dpcm approva ...Alberto Cirio, presidente della Regione Piemonte, in una intervista a Tuttosport ha parlato dell’ultimo decreto del Governo che proroga la chiusura degli stadi fino al prossimo 7 ottobre. PIANO SICURE ...