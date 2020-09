Gomez non ha ancora accettato la proposta dell’Al-Nassr: procede a rilento la traduzione di “Baila como el Papu” (Di giovedì 10 settembre 2020) L'articolo Gomez non ha ancora accettato la proposta dell’Al-Nassr: procede a rilento la traduzione di “Baila como el Papu” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

TuttoMercatoWeb : TMW - Al Nassr, non solo Papu Gomez: l'altro obiettivo in Serie A è Nainggolan - harsvnflower28 : RT @excepthaz: Selena Gomez è una cazzo di dea io non ho più parole per descriverla - Giovann07083908 : RT @MarcoFinizio74: Peter Gomez dice che il MES al momento non serve perchè i soldi CE LI ABBBBIAMO!!!?????? - antonellabianc2 : RT @MarcoFinizio74: Peter Gomez dice che il MES al momento non serve perchè i soldi CE LI ABBBBIAMO!!!?????? - ArturoSaronno : RT @MarcoFinizio74: Peter Gomez dice che il MES al momento non serve perchè i soldi CE LI ABBBBIAMO!!!?????? -