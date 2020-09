Gerry Scotti e Maria De Filippi truffati: “Conduttori usati per…” (Di giovedì 10 settembre 2020) Anche Gerry Scotti e Maria De Filippi sono finiti al centro di una truffa di cui, fino al momento della scoperta, erano totalmente ignari: ecco cosa è successo. Non è la prima volta che i nomi di personaggi noti vengono utilizzati per la vendita di prodotti di qualunque genere. Se un tempo, infatti, tutto avveniva … L'articolo Gerry Scotti e Maria De Filippi truffati: “Conduttori usati per…” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

ttenti : RT @mattino5: Questa sera torna su #Canale5 uno dei programmi più amati dagli italiani: 'Chi vuol essere milionario'. In collegamento a #M… - mattino5 : Questa sera torna su #Canale5 uno dei programmi più amati dagli italiani: 'Chi vuol essere milionario'. In collega… - Alex21312003 : @francienz146 Prossimamente...nella botola di Gerry Scotti!!!???? - QuacksHolland2 : @llyfrausandrain ma te credo, nessuno è veramente pronto boh per gerry scotti per esempio non sarà la stessa cosa,… - TommyMediagold : #GerryScotti ospite d’eccezione nella #galleriaArteèKaos #Alassio -