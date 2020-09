Gatto scompare per due mesi e i padroni pensano sia morto: la storia di Monty e la sua eroica sopravvivenza (Di giovedì 10 settembre 2020) “Bear Grylls who?” sottotitola Metro, parlando della vicenda in questione. Perché quello di cui è stato capace l’insolito protagonista di questa vicenda mette in ombra le imprese di Edward Michael Grylls. Un Gatto domestico è stato infatti capace di sopravvivere per due mesi, intrappolato in un container, leccando la condensa e mangiando i ragni presenti … L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie

GlrIfromthemoon : @panflute_ Il Mio gatto scompare poi quando Devo dormire mi rompe il cazzo -

Ultime Notizie dalla rete : Gatto scompare Gatto scompare per due mesi e i padroni pensano sia morto: la storia di Monty e la sua eroica sopravvivenza NewNotizie I nostri CD.

Cari amici, come promesso, eccomi dopo le vacanze estive, quest’anno piuttosto particolari, con la solita nutrita rubrica dedicata alle novità discografiche. Come vedrete ce n’è davvero per tutti i gu ...

Maya è il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers ed è dedicato al suo gatto

Il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers è Maya, come il suo gatto. La prossima prova da solista del chitarrista degli RHCP uscirà il 23 ottobre su etichetta Timesig, con una dedica ...

Cari amici, come promesso, eccomi dopo le vacanze estive, quest’anno piuttosto particolari, con la solita nutrita rubrica dedicata alle novità discografiche. Come vedrete ce n’è davvero per tutti i gu ...Il nuovo album di John Frusciante dei Red Hot Chili Peppers è Maya, come il suo gatto. La prossima prova da solista del chitarrista degli RHCP uscirà il 23 ottobre su etichetta Timesig, con una dedica ...