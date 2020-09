Francoforte giù. Bene invece Piazza Affari (Di giovedì 10 settembre 2020) (Teleborsa) – In un panorama europeo negativo, si registra una performance rialzista di Piazza Affari, che chiude la seduta sopra la parità. Continua a navigare sull’onda dell’incertezza Wall Street, con l’S&P-500, che riporta un cauto -0,1%. Leggera crescita dell’Euro / Dollaro USA, che sale a quota 1,188. L’Oro prosegue gli scambi con guadagno frazionale dello 0,70%. Il Petrolio (Light Sweet Crude Oil) perde lo 0,76% e continua a trattare a 37,76 dollari per barile. Lo Spread migliora, toccando i +145 punti base, con un calo di 4 punti base rispetto al valore precedente, con il rendimento del BTP decennale pari all’1,02%. Nello scenario borsistico europeo tentenna Francoforte, con un modesto ribasso dello 0,21%, piatta Londra, che tiene la parità, e giornata fiacca per ... Leggi su quifinanza

