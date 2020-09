Dzeko, tentazione Juve ma ora la Roma frena: la situazione (Di giovedì 10 settembre 2020) La Juve continua a pensare a Edin Dzeko per rinforzare il proprio attacco ma ora la Roma frena: la situazione La Juventus, sulle tracce di Luis Suarez, non molla comunque Edin Dzeko. Come riferito da La Gazzetta dello Sport oggi l’attaccante incontrerà a Trigoria il ceo Guido Fienga e molto probabilmente si definirà ciò che l’aspetta. Certo è che l’infortunio di Zaniolo, per una questione prettamente di immagine, non facilita l’uscita del bosniaco. La verità è che Dzeko è tentato dalla Juve. Un’avventura bianconera potrebbe essere l’ultima vincente della sua carriera, ma sa altrettanto ... Leggi su calcionews24

