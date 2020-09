De Laurentiis: Sibilia, 'perplesso da situazione' (Di giovedì 10 settembre 2020) ANSA, - ROMA, 10 SET - "De Laurentiis positivo al COVID-19? Da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all'Assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto perplesso. Ovviamente spero che tutto si risolva nel più breve tempo possibile ma la questione è da ... Leggi su sport.tiscali

GPeppe34N : RT @TUTTOJUVE_COM: FIGC, Sibilia: 'De Laurentiis positivo? Situazione che mi lascia perplesso. Tutti in Lega dovranno fare degli accertamen… - TUTTOJUVE_COM : FIGC, Sibilia: 'De Laurentiis positivo? Situazione che mi lascia perplesso. Tutti in Lega dovranno fare degli accer… - _SiGonfiaLaRete : #ESCLUSIVA - #Sibilia: '#ADL? Sono perplesso. Sui rischi per il campionato...' -

Ultime Notizie dalla rete : Laurentiis Sibilia De Laurentiis: Sibilia, 'perplesso da situazione' Agenzia ANSA De Laurentiis: Sibilia, 'perplesso da situazione"

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "De Laurentiis positivo al COVID-19? Da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all'Assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto perplesso. Ovviamente spero che ...

FIGC - Sibilia: "Rischio per la ripresa del campionato? Per i dilettanti si inizierà il 27 settembre, il periodo è complicato e difficile"

A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Cosimo Sibilia, vice-Presidente FIGC e Presidente LND. "I dipendenti della Lega stanno adoperandosi per fare l'accertamento ...

(ANSA) - ROMA, 10 SET - "De Laurentiis positivo al COVID-19? Da ciò che leggo, avendo partecipato ieri all'Assemblea di Lega, al di là degli auguri di rito, sono molto perplesso. Ovviamente spero che ...A Radio Marte nel corso della trasmissione “Si gonfia la rete” è intervenuto Cosimo Sibilia, vice-Presidente FIGC e Presidente LND. "I dipendenti della Lega stanno adoperandosi per fare l'accertamento ...