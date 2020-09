De Laurentiis da Napoli a Roma in ambulanza, è arrivato a casa (Di giovedì 10 settembre 2020) È stata una giornata a dir poco intensa quella di Aurelio De Laurentiis. Poco dopo le otto il Napolista ha dato la notizia della positività al coronavirus del presidente del Napoli. Un’ora dopo, ecco la conferma ufficiale del club. È stato solo l’inizio. Il giorno prima c’era stata l’assemblea di Lega Serie A per votare l’ingresso dei private equity. De Laurentiis è stato immortalato all’ingresso e all’uscita senza mascherina. E si sono diffuse voci su sui presunti sintomi che avrebbe giustificato adducendo una dissenteria dovute a una scorpacciata di pesce. In realtà, il Napoli fa sapere che Aurelio De Laurentiis non ha mai avuto i sintomi del covid-19, se non nella serata di ieri. Quando aveva la febbre a ... Leggi su ilnapolista

La notizia è arrivata come un fulmine a ciel sereno - c'è da scommetterci - sia ieri sera, all'interno dell'Assemblea della Lega Serie A, che a Napoli, ma più g ...

In diretta a ‘Punto Nuovo Sport Show’ è intervenuto Umberto Chiariello, con il suo EditoNapoli: “La notizia di De Laurentiis probabilmente frenerà i movimenti del Napoli. C’è un’altra situazione che b ...

