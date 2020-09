Come scaricare musica da Spotify su pc, Mac o Windows (Di giovedì 10 settembre 2020) Con l’evoluzione di tutto il settore tecnologico, anche la diffusione della musica è mutata radicalmente. Se prima per poter ascoltare il proprio artista preferito era necessario acquistare i suoi cd o aspettare che passassero le sue canzoni alla radio, ora con l’avvento dello streaming la musica è cambiata. In tutti i sensi. Piattaforme Come Spotify, Deezer, Tidal, Amazon Music ed Apple Music hanno invertito il trend classificandosi Come mezzo migliore e comodo per l’ascolto dei brani. Basta infatti un paio di cuffie, un dispositivo supportato – ormai qualsiasi telefono e tablet Android o iOS o pc con qualsiasi sistema operativo a bordo – e una connessione internet per avere a disposizione milioni di canzoni da poter ascoltare quando e dove ... Leggi su termometropolitico

Bvzpao : RT @VaeVictis: Se invitassi le mie due ragazze a scaricare un’app che potrebbe condurre loro e le loro famiglie agli arresti domiciliari pe… - LorenzoMolaioni : RT @strumentiumani: A costo di avere come riserve dei primavera per le prime partite, @PFonsecaCoach DEVE scaricare pubblicamente JJ e quel… - carloangeli : RT @VaeVictis: Se invitassi le mie due ragazze a scaricare un’app che potrebbe condurre loro e le loro famiglie agli arresti domiciliari pe… - cippiriddu : @LuigiColline @PaoloCond @RedGiorgio81 Visto che Condò è un signore e non ti risponderà a tono: voleva dire che i g… - VikSom71 : @pasafab @Robydaen Vivendo a Caserta i primi 'provider' erano di Napoli. Quindi telefonata di notte per risparmiare… -