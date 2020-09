Bari, la preside è in pensione ma decide di fare la volontaria in segreteria: 'Non posso lasciare ora' (Di giovedì 10 settembre 2020) E' in pensione dal primo settembre l'ex dirigente scolastica Angela De Santo , ma ha deciso di restare a scuola ancora qualche giorno e fare la volontaria in segreteria per collaborare all'avvio dell'... Leggi su tgcom24.mediaset

rep_bari : Bari, la preside è in pensione ma fa la volontaria in segreteria: 'Non posso lasciare ora' [di SILVIA DIPINTO] [agg… - Antala1234 : Ma che dici sono laureata in lingue di un tempo frequentato liceo classico Orazio Flacco di Bari preside mio zio pr… -

Ultime Notizie dalla rete : Bari preside Bari, la preside è in pensione ma fa la volontaria in segreteria: "Non posso lasciare ora" La Repubblica Bari, la preside è in pensione ma decide di fare la volontaria in segreteria: "Non posso lasciare ora"

E' in pensione dal primo settembre l'ex dirigente scolastica Angela De Santo, ma ha deciso di restare a scuola ancora qualche giorno e fare la volontaria in segreteria per collaborare all'avvio dell'a ...

Scuola, a Napoli i banchi anticovid costruiti dagli studenti

Sono attesi a mezzogiorno, nell'Istituto tecnico e professionale Casanova, i primi banchi monoposto del commissario straordinario Arcuri. Le sedioline con le rotelle. La preside del Casanova, Mira Mas ...

E' in pensione dal primo settembre l'ex dirigente scolastica Angela De Santo, ma ha deciso di restare a scuola ancora qualche giorno e fare la volontaria in segreteria per collaborare all'avvio dell'a ...Sono attesi a mezzogiorno, nell'Istituto tecnico e professionale Casanova, i primi banchi monoposto del commissario straordinario Arcuri. Le sedioline con le rotelle. La preside del Casanova, Mira Mas ...