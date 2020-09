Aveva i capelli lunghissimi! Oggi è una delle più amate e seguite e prima del successo era così (Di giovedì 10 settembre 2020) Oggi questa ragazzina è famosissima. Nel corso degli anni, grazie anche al suo programma in tv, è riuscita a diventare un personaggio noto e soprattutto amatissimo dal pubblico. Tutto sommato è la dimostrazione di come la genuinità sia ancora una caratteristica apprezzata. Caratteristica a cui vanno aggiunte simpatia, ironia e, ovvio, talento. Questi fattori hanno contribuito a renderla Oggi, a 48 anni, una delle donne più famose della rete. Ed è lì, sul web, che è cominciato tutto. Quasi per scherzo all’inizio, ma adesso senza contare il resto il suo profilo Instagram conta oltre 3 milioni di follower e il numero è destinato a crescere. Tra le foto non è raro imbattersi in scatti del passato dove, anche in quelli di tanto tempo fa, c’ una costante che la ... Leggi su caffeinamagazine

KevinFromLouis : RT @HyperPixie_: Qua si vede meglio la corporatura e i capelli come li aveva quando l’ho visto il 19 agosto - __gioia__ : RT @bts_7_boyz: Mi sono sentita tanto attaccata quando jin aveva fatto ridere un dolce jungkook con i suoi bellissimi capelli lunghi e seto… - et_h_aerealkim_ : RT @bts_7_boyz: Mi sono sentita tanto attaccata quando jin aveva fatto ridere un dolce jungkook con i suoi bellissimi capelli lunghi e seto… - ultravioletGlo : stanotte ho sognato che arón e omar prendevano l’autobus che prendo io per andare a scuola e arón si sedeva accanto… - cicciovettel95 : RT @HyperPixie_: Qua si vede meglio la corporatura e i capelli come li aveva quando l’ho visto il 19 agosto -

Ultime Notizie dalla rete : Aveva capelli Miriam Leone cambia look: addio rosso, ora ha i capelli sui toni del biondo dorato Donna Fanpage Libri da leggere. Saghe familiari tra magia, amore e bellezza

In Giappone ha venduto 250mila copie e ha già vinto il premio Akutagawa, uno dei più importanti del Paese. Lo scrittore Haruki Murakami ha scritto di essere “rimasto senza fiato”. In effetti la storia ...

Capelli ondulati come farli a casa senza piastra: 3 trucchi top

Per rendere i tuoi capelli ondulati naturali, sia in estate che in inverno, senza usare la piastra o altra fonte di calore, basta seguire dei piccoli e semplici consigli che possono essere messi in pr ...

In Giappone ha venduto 250mila copie e ha già vinto il premio Akutagawa, uno dei più importanti del Paese. Lo scrittore Haruki Murakami ha scritto di essere “rimasto senza fiato”. In effetti la storia ...Per rendere i tuoi capelli ondulati naturali, sia in estate che in inverno, senza usare la piastra o altra fonte di calore, basta seguire dei piccoli e semplici consigli che possono essere messi in pr ...