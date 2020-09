Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus, Agnelli segue i protocolli. il punto sui Presidenti di A (Di giovedì 10 settembre 2020) Serie A, Aurelio De Laurentiis positivo al coronavirus. Aveva preso parte all’assemblea di Lega, test su tutti i partecipanti. È Aurelio De Laurentiis il presidente della squadra di Serie A positivo al coronavirus. La notizia era stata rilanciata da La Repubblica, che aveva fatto sapere che un presidente che aveva preso parte all’assemblea di Lega era risultato positivo al Covid. In un primo momento l’identità del soggetto era rimasta sconosciuta. Poi nella mattinata del 10 settembre il Napoli ha fatto luce sulla questione comunicando che il Presidente De Laurentiis è risultato positivo al coronavirus. Positiva anche la moglie del numero uno del ... Leggi su newsmondo

sscnapoli : Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - pisto_gol : Il presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis è positivo al Covid-19. Ieri aveva partecipato alla riunione di Lega… - fanpage : ULTIM'ORA - Aurelio De Laurentiis è positivo al #coronavirus. E non sarebbe asintomatico - ImVeegaHD : RT @sscnapoli: Aurelio De Laurentiis positivo al Covid-19 ?? - BarDalCT : RT @Una_Gioia_Mai: Oggi il COGLIONE del giorno è Aurelio de Laurentiis: con i sintomi del covid, in attesa dell'esito del tampone, va in gi… -