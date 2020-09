Arriva a Napoli Uber Taxi: come prenotare la propria corsa tramite l’app (Di giovedì 10 settembre 2020) Da oggi 10 settembre Uber Taxi Arriva a Napoli, dopo aver fatto la propria comparsa a Torino. Gli utenti che vorranno testare il servizio potranno disporre dei circa 50 Taxi che hanno già avuto modo di registrarsi alla piattaforma. Un sistema che permetterà ai tassisti (che potranno entrate a far parte del programma di assicurazione Partner Protection sottoscritto in collaborazione AXA per una copertura completa in caso di malattia o infortunio) di aumentare i propri guadagni: l’adesione all’iniziativa è gratuita, ma gli autisti dovranno versare il 12% del prezzo di ogni corsa al servizio. I ricavi verranno erogati settimanalmente, sempre mediante l’app di Uber Taxi. I passeggeri, dal canto ... Leggi su optimagazine

