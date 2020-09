Andrea Iannone risponde a Soleil Sorge: “Sono allibito” (Di giovedì 10 settembre 2020) Negli ultimi giorni si è parlato di Andrea Iannone e del suo presunto flirt con Soleil Sorge, ex fidanzata di Jeremias Rodriguez. Intervistata da Chi, Soleil Sorge ha smentito le voci di un flirt con Andrea Iannone, l’ex fidanzato di Belen Rodriguez e Giulia De Lellis. Il pilota ha risposto con una Instagram stories che … L'articolo Andrea Iannone risponde a Soleil Sorge: “Sono allibito” proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

