Utah, polizia shock: agenti sparano a un tredicenne autistico, rischia la vita (Di mercoledì 9 settembre 2020) Altro gravissimo episodio negli Stati Uniti che coinvolge la polizia americana e le sue contraddizioni. Una donna ha chiamato le forze dell’ordine perché il figlio autistico aveva una crisi e urlava. Gli agenti hanno chiesto al ragazzo di mettersi a terra, ma non li ha ascoltati: a questo punto hanno cominciato a sparare, colpendo il giovane tredicenne più volte. L’episodio è successo in Utah venerdì scorso, ma è stato reso noto da poche ore. Linden Cameron, questo il nome del ragazzo, è ricoverato in ospedale con lesioni multiple e rischia la vita. Leggi su sportface

HuffPostItalia : Shock in Utah: la polizia spara ad un 13enne autistico con una crisi - repubblica : Usa, in Utah la polizia spara a un tredicenne autistico [aggiornamento delle 02:09] - Agenzia_Ansa : Shock in #Utah, la polizia spara a un tredicenne autistico #ANSA - arual812 : RT @Agenzia_Ansa: Shock in #Utah, la polizia spara a un tredicenne autistico #ANSA - adatit1 : RT @manolo_loop: #SaltLakeCity /#Utah Linden Cameron è un ragazzo autistico di tredici anni. Urla in preda ad una crisi. La madre decide di… -

Ultime Notizie dalla rete : Utah polizia Usa, la polizia spara a un 13enne autistico: il ragazzo stava avendo una crisi e la madre aveva chiamato i soccorsi Open Shock in America: la polizia spara ad un tredicenne autistico

Un nuovo shock in America. A Salt Lake City, Utah, una madre, tornando a casa dal lavoro, ha trovato il figlio autistico in preda a una crisi nervosa. La donna ha quindo chiamato il 911. quando la pol ...

Usa. Choc nello Utah: la polizia spara a un tredicenne autistico

Ancora violenza e, ancora una volta, la polzia ritorna nel mirino, La polizia di Salt Lake City, nello Utah, ha aperto il fuoco contro un 13enne autistico ferendolo gravemente. La madre dell'adolescen ...

Un nuovo shock in America. A Salt Lake City, Utah, una madre, tornando a casa dal lavoro, ha trovato il figlio autistico in preda a una crisi nervosa. La donna ha quindo chiamato il 911. quando la pol ...Ancora violenza e, ancora una volta, la polzia ritorna nel mirino, La polizia di Salt Lake City, nello Utah, ha aperto il fuoco contro un 13enne autistico ferendolo gravemente. La madre dell'adolescen ...