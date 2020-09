Tutto sul Moto G9 Plus, compreso il probabile prezzo di vendita (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il sito del gestore telefonico Orange ha svelato in anteprima un po’ tutte le specifiche tecniche del prossimo Moto G9 Plus, intorno al quale c’è grande attesa e curiosità (potete visitare questa pagina per visionare personalmente la sezione che l’operatore ha dedicato al dispositivo, pur non essendo ancora stato presentato). Il processore di riferimento potrebbe essere lo Snapdragon 730 o 730G, mentre il comparto fotografico, sempre stando a quanto riferisce il provider, dovrebbe prevedere l’innesto di quattro fotocamere posteriori, con un sensore principale da 64MP, un ultra-grandangolare da 8MP, un sensore macro da 2MP ed uno di profondità di campo da 2MP. Il device dovrebbe montare uno schermo LTPS da 6.8 pollici con risoluzione FHD+ (2400 x 1080 pixel), insieme a 4GB di RAM e 128GB di memoria interna ... Leggi su optimagazine

PaolaPisano_Min : 'Serve presto #connettività veloce su tutto il territorio nazionale. Le decisioni sul #5G vanno prese nelle sedi do… - SkySportF1 : Formula 1, GP di Toscana Ferrari 1000, tutto sul circuito del Mugello ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 #TuscanGP - NicolaPorro : La denuncia della pasionaria #DanielaMartani: '#KissKiss mi caccia per le mie posizioni sul #COVID19'. In radio si… - aliceserra2001 : RT @GIGUG1N: Se votate Lega unfollowatemi. Fine. Qua non si tratta più di politica di come amministrare uno Stato, etc. Parlo di valori. E… - FrancePeloso : Roma, nella scuola media di mio figlio sono allo sbando, manca tutto: banchi, insegnanti, personale, spazi.... sper… -

Ultime Notizie dalla rete : Tutto sul La Medicea punta tutto sul vivaio "Rinunciamo alla prima squadra" LA NAZIONE Ferrari, a Firenze evento in piazza della Signoria: come entrare

Il Cavallino Rampante è pronto a correre il suo millesimo gran premio di Formula 1 al Mugello e si prepara alla grande festa-evento Ferrari in programma sabato 12 settembre nel salotto buono di Firenz ...

Il primo Game Boy senza batterie, per giocare all'infinito

(ANSA) - MILANO, 09 SET - E' pronto il primo Game Boy ecosostenibile senza batterie, che si alimenta grazie all'energia solare e a quella impressa sui tasti dalle dita del giocatore: il prototipo, del ...

Il Cavallino Rampante è pronto a correre il suo millesimo gran premio di Formula 1 al Mugello e si prepara alla grande festa-evento Ferrari in programma sabato 12 settembre nel salotto buono di Firenz ...(ANSA) - MILANO, 09 SET - E' pronto il primo Game Boy ecosostenibile senza batterie, che si alimenta grazie all'energia solare e a quella impressa sui tasti dalle dita del giocatore: il prototipo, del ...