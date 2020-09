Tra Depay e Benzema, il triangolo Lione Barcellona e Real (Di mercoledì 9 settembre 2020) ROMA - Fuori Luis Suarez , dentro Memphis Depay : questo è l'obiettivo di mercato del Barcellona . Secondo quanto riportato dalla stampa spagnola, il nuovo tecnico Ronald Koeman avrebbe puntato l'... Leggi su corrieredellosport

ZZiliani : Netta e convincente vittoria dell’Italia (meritava il 2-0) in casa dell’Olanda. Barella, Locatelli, Jorginho e Insi… - sportli26181512 : Tra Depay e Benzema, il triangolo Lione Barcellona e Real: Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo, l'attaccan… - ferrix88 : @SimoneCristao Simo ma paqueta lo vedi in uno scambio con il lione? Tipo depay? Hanno due valutazioni non troppo dissimili tra loro - bancopostismo : RT @AleCat_91: il mio riferimento estetico calcistico è un perfetto mix al 50 e 50 tra Memphis Depay e Mario Sconcerti - AleCat_91 : il mio riferimento estetico calcistico è un perfetto mix al 50 e 50 tra Memphis Depay e Mario Sconcerti -