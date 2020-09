Tonali e il sogno rossonero: “Colpa delle favole” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sandro Tonali ha esaudito il suo sogno, quello di vestire la maglia del Milan tanto bramata e tifata da bambino. E proprio nella sua prima serata milanista, il centrocampista ha postato una storia sul suo profilo Instagram che mostra lui da piccolo con indosso la casacca rossonera. A margine la scritta “Colpa delle favole”, come la canzone del cantante Ultimo che ha lo stesso titolo. Foto Instagram personale TonaliFoto Instagram personale Tonali L'articolo Tonali e il sogno rossonero: “Colpa delle favole” proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla

