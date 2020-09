Temptation Island, Emanuele Cirilli e Debora Onorato sono diventati genitori: «Melissa ringrazia tutti» (Di mercoledì 9 settembre 2020) Emanuele Cirilli e Debora Onorato, protagonisti dell’edizione 2014 di Temptation Island, reality estivo per coppie in onda su Canale 5, sono diventati genitori con la nascita della figlia Melissa e il programma festeggia il suo primo fiocco rosa. La coppia ha resistito alla “tentazioni” del gioco, superando il falò finale, ed è insieme da oltre 6 anni. Quando sono entrati nel villaggio in Sardegna infatti erano fidanzati da pochi mesi e hanno voluto mettere alla prova il loro amore, che ha vinto nonostante la vicinanza di Debora all’allora tentatore Andrea Damante, prima della sua partecipazione a “Uomini e donne” e dell’incontro ... Leggi su newscronaca.myblog

