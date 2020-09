Schalke04, il gesto per i tifosi: biglietti gratis per prime partite ad operatori sanitari e a chi ha lottato contro il coronavirus (Di mercoledì 9 settembre 2020) Lo Schalke 04 non dimentica le persone che hanno combattuto da molto vicino contro il coronavirus. La società tedesca nelle scorse ore ha annunciato un'iniziativa importante: distribuirà alcuni dei biglietti disponibili per le prime due partite casalinghe della stagione a operatori sanitari di ospedali, case di riposo e altre attività essenziali, come segno di apprezzamento per il loro lavoro durante la pandemia di Covid-19.Schalke04: il gesto per i fancaption id="attachment 228423" align="alignnone" width="594" Schalke 04 (getty images)/captionIl club di Gelsenkirchen ha avuto l'ok dalle autorità locali per far entrare nel proprio impianto fino a 300 persone per ogni partita su uno stadio che può ... Leggi su itasportpress

