Salvini strattonato durante un comizio vicino a Firenze: una 30enne gli strappa la camicia e la catenina. Digos: “Evidente stato d’alterazione” (Di mercoledì 9 settembre 2020) Gli si è avvicinata e lo ha strattonato strappandogli la camicia e impossessandosi della catenina che portava al collo. Vittima dell’aggressione, durante un comizio a Pontassieve, in provincia di Firenze, durante il tour elettorale per le imminenti elezioni Regionali è Matteo Salvini. Appena la donna si è avventata sul leader della Lega, sono intervenute le forze dell’ordine che l’hanno identificata: si tratta di una 30enne originaria del Congo che lavora per un progetto del servizio civile del Comune di Pontassieve. Le autorità hanno fatto sapere che la donna, portata in questura e identificata, era “in evidente stato di alterazione ... Leggi su ilfattoquotidiano

