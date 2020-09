Rompe il naso ad un passante e rapina un tabacchino: preso e rilasciato almeno 3 volte (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il primo giorno ha rotto il setto nasale a un passante a Venezia e ne ha sfregiato un altro con una bottigliata. Il giorno successivo ha rapinato un tabaccaio al Lido, il terzo ha mandato all’ospedale un barista di Riva degli Schiavoni. Il trentenne era già stato arrestato e poi rilasciato. Faye Papa Cheikh, 30enne … L'articolo proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek

