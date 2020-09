Rocca di Papa, si impicca alla balaustra con dei lacci delle scarpe: morto 33enne (Di mercoledì 9 settembre 2020) Si è impiccato alla balaustra della piazza dell’Antico Crocifisso, nella zona della Fortezza, a Rocca di Papa: così a deciso di morire il 33enne di origine polacca che alcuni passanti hanno trovato questa mattina intorno alle ore 6:30. La scena che si sono trovati di fronte era agghiacciante, con il corpo dell’uomo che penzolava dal parapetto, a un’altezza di circa 5 metri da terra. Nonostante abbiano cercato di soccorrerlo, l’uomo, N. S., era già morto da alcune ore. Sul posto sono intervenuti, oltre i sanitari del 118, i Carabinieri della stazione di Rocca di Papa e del nucleo operativo di Frascati e il medico legale. La salma del 33enne è stata trasferita Tor ... Leggi su ilcorrieredellacitta

