Risparmio gestito, scatto in avanti per raccolta e patrimonio a luglio (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Teleborsa) – Un luglio positivo per l’industria del Risparmio gestito, che prosegue il trend di crescita evidenziato negli ultimi mesi, mettendo a segno una raccolta netta positiva di 3,5 miliardi di euro. E’ quanto emerge dall’ultimo report mensile di Assogestioni, che segnala un aumento del flussi netti totali da inizio anno a 2,77 miliardi. La raccolta del mese è equamente distribuita fra gestioni individuali (1,7 miliardi) – che tornano ad attrarre flussi dagli istituzionali – e collettive (1,8 miliardi). I fondi aperti hanno raccolto 1,6 miliardi, con i prodotti di lungo termine che hanno totalizzato flussi in entrata per 2,8 miliardi. I risparmiatori italiani hanno orientato le proprie preferenze sugli azionari (+2 miliardi), sugli obbligazionari (+1,3 ... Leggi su quifinanza

gpellarin84 : RT @FrPaganelli: Si sente spesso dire:“il risparmio italiano è il nostro petrolio”. Domandiamoci allora perché l’industria nazionale del ri… - GMOZZALI : Risparmio gestito, a luglio raccolti 3,5 miliardi - bizcommunityit : Risparmio gestito, a luglio raccolti 3,5 miliardi #sgr - maxmellone : RT @Assogestioni: #RisparmioGestito: a luglio la raccolta ammonta a 3,5 miliardi di euro. Da inizio anno il saldo del sistema è positivo pe… - Luca_Gualtieri1 : RT @MilanoFinanza: La raccolta del risparmio gestito torna positiva da inizio anno -