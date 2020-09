Repubblica: Ounas vuole trovare una squadra in Premier (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sono giorni decisivi per il futuro di Ounas. Il Napoli cerca di inserirlo nella trattativa con il Caliari per Nandez, ma secondo quanto riporta Repubblica, il calciatore preferirebbe la Premier E’ rientrato dal prestito al Nizza e vorrebbe una cessione a titolo definitivo: ha cambiato procuratore per trovare una squadra di Premier. In Italia piace al Cagliari: c’è stato un contatto tra i due club anche per parlare di Nandez, rinforzo per la mediana che il Napoli prenderebbe volentieri L'articolo ilNapolista. Leggi su ilnapolista

napolista : Repubblica: #Ounas vuole trovare una squadra in #Premier Il calciatore di rientro dal prestito al #Nizza vorrebbe… -

Ultime Notizie dalla rete : Repubblica Ounas Repubblica su Ounas: vorrebbe una cessione a titolo definitivo, ha cambiato agente per trovare squadra in Premier CalcioNapoli24 Il Napoli nel grande ingorgo del mercato

Gli stadi non riaprono per ora, l’ha detto il premier Conte a Cernobbio. Ed è giusto così. Se c’è inquietudine per sistemare in classe alunni di solito ordinati, è follia riportare in curve e tribune ...

L'editoriale di Corbo: "Lontani i tempi dei grandi affari di mercato. Oggi Politano e Lozano..."

Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà" Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il gio ...

Gli stadi non riaprono per ora, l’ha detto il premier Conte a Cernobbio. Ed è giusto così. Se c’è inquietudine per sistemare in classe alunni di solito ordinati, è follia riportare in curve e tribune ...Nel suo editoriale per Repubblica, il giornalista Antonio Corbo scrive: "Dalla rivoluzione del Covid esce il Napoli ancora forte ma in difficoltà" Nel suo editoriale per Repubblica, Il Graffio, il gio ...