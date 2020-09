Referendum, chi è in quarantena/isolamento può votare: ecco come (Di mercoledì 9 settembre 2020) BOLOGNA – In caso di positività al coronavirus, di sintomi compatibili o di contatti con persone contagiate, non si può uscire di casa neanche per andare ai seggi in occasione del referendum del 20-21 settembre sul taglio dei parlamentari. Ma per chi è in quarantena o isolamento fiduciario il diritto di voto è comunque assicurato, grazie alla possibilità di esprimere la propria preferenza a casa o in ospedale. Il Comune di Bologna, con una nota, spiega come comportarsi. “Per contenere la diffusione del coronavirus ogni elettore deve rispettare i comportamenti e le regole di prevenzione stabilite dalle autorità governative e sanitarie”, scrive Palazzo D’Accursio, specificando che tra tutte le informazioni hanno priorità: il divieto di uscire di casa e recarsi al seggio in caso di sintomatologia respiratoria o di temperatura corporea superiore a 37,5 gradi; non recarsi al seggio se si è stati in quarantena o isolamento domiciliare negli ultimi 14 giorni oppure se si è stati a contatto con persone positive negli ultimi 14 giorni; obbligo dell’uso della mascherina per tutti gli elettori e di ogni altro soggetto che accede al seggio.DOCUMENTI VANNO INVIATI ENTRO IL 15 SETTEMBRE Leggi su dire

lucianonobili : È increscioso che Alessio #Villarosa, sottosegretario del #M5S, promuova il #referendum insultando chi voterà NO e… - carlosibilia : Ci tagliamo da sempre gli stipendi e abbiamo lavorato per mantenere le promesse fatte a chi ci ha sostenuto, anche… - giorgio_gori : Elly Schlein: «Voto No al referendum. Per difendere la libertà dei parlamentari. Si rischia di rafforzare quei mecc… - marosa259 : RT @velo_di_maia: Tanto per ricordarlo a chi, bontà sua, mi segue: al referendum di settembre, #IoVotoNO - DottVicidomini : Comunicazione urgente da napoli al popolo sono scomparsi i soldi del bonifico dei banchi di scuola ... ahahaha io… -

Ultime Notizie dalla rete : Referendum chi Referendum, chi vota No nel Pd Adnkronos Dove manca il Pd di Zingaretti

Mala tempora currunt, si avvicinano tempi bui nei pressi della casa del Pd. Comunque vadano le regionali – tiene la Toscana?, vince in Campania?, sfiora la Puglia? – non ci sono modelli vincenti del P ...

Vogliamo davvero rottamare la democrazia parlamentare rappresentativa?

Cerchiamo di comprendere dove si può andare a parare. Dietro un Sì o un No. Indiscutibile è sul piano matematico che il taglio dei parlamentari aumenterebbe il numero di voti per avere un parlamentare ...

Mala tempora currunt, si avvicinano tempi bui nei pressi della casa del Pd. Comunque vadano le regionali – tiene la Toscana?, vince in Campania?, sfiora la Puglia? – non ci sono modelli vincenti del P ...Cerchiamo di comprendere dove si può andare a parare. Dietro un Sì o un No. Indiscutibile è sul piano matematico che il taglio dei parlamentari aumenterebbe il numero di voti per avere un parlamentare ...