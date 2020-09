Real Madrid, Bale in partenza: pronta maxi buonuscita per il gallese (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il Real Madrid vuole liberarsi a ogni costo di Gareth Bale, legato ancora alle Merengues con un contratto ricchissimo di circa 30 milioni lordi a stagione per altri due anni. The Telegraph riporta che il club spagnolo avrebbe proposto al gallese una buonuscita da quasi 15 milioni di euro netti, dunque un anno di stipendio, pur di spingerlo a trovare un’altra squadra. L’obiettivo è quello di risparmiare la metà dei soldi ancora dovuti a Bale, ormai fuori dai progetti tecnici del Real. Il classe ’89 gallese dovrebbe con ogni probabilità accasarsi in Premier League, dove due club richiederebbero le sue prestazioni: il Manchester United di Solskjaer e il Tottenham di Mourinho. Leggi su sportface

Ultime Notizie dalla rete : Real Madrid Real Madrid, di "corsa" verso la Real Sociedad Corriere dello Sport.it Real Madrid, di "corsa" verso la Real Sociedad

Modric e compagni sudano agli ordini di Zidane in vista dell'esordio in campionato nella Liga domenica 20 settembre contro la Real Sociedad ...

Dalla Spagna - Reguilon, le richieste del Real bloccano la partenza: i dettagli

Zinedine Zidane, secondo quanto scrive il quotidiano iberico Marca, non vede Sergio Reguilón a un livello sufficiente per giocare per il Real Madrid. Tuttavia dopo l'ottima stagione al Siviglia e la g ...

Zinedine Zidane, secondo quanto scrive il quotidiano iberico Marca, non vede Sergio Reguilón a un livello sufficiente per giocare per il Real Madrid. Tuttavia dopo l'ottima stagione al Siviglia e la g ...