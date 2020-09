Per i calciatori è troppo invasivo un tampone ogni quattro giorni, si rischia lo sciopero (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il coronavirus ha stravolto tutto, anche il mondo del calcio. Che ovunque, anche in Italia, si interroga su come progressivamente provare a tornare alla normalità. Un percorso lungo, ovviamente, visto quel che è accaduto quest’estate con la riapertura delle discoteche e quel che sta avvenendo con la recrudescenza di contagi. Il primo passo, ovviamente, sarà la riapertura delle scuole. È su questo punto che è concentrato il governo italiano. Qualsiasi altro punto è stato rinviato. Comprensibilmente. Dopodiché anche il calcio è uno di quei temi da affrontare. Si può ipotizzare una lenta ma progressiva riapertura degli stadi? Dipenderà da quel che accadrà con le scuole. Se ne riparlerà tra un po’. Ne hanno parlato oggi il presidente della Federcalcio Gravina e il presidente del Consiglio ... Leggi su ilnapolista

La Società Lanciano Calcio comunica che, a seguito dei colloqui avuti con la società ospitante, la partita valevole per il primo turno di Coppa Italia fra Bacigalupo Vasto Marina e Lanciano, inizialme ...

Ben figurare nel prossimo campionato di Prima Categoria: è questo l’obiettivo dell’Angelese, club neo promosso nella terza serie regionale. La società del presidente Francesco Florindi si sta muovendo ...

