Pagelle e tabellino Piacenza-Sampdoria 0-3, amichevole 2020: i voti della gara (Di mercoledì 9 settembre 2020) Il tabellino e le Pagelle di Piacenza-Sampdoria 0-3, match amichevole in preparazione alla stagione 2020/2021. I blucerchiati trovano un netto successo in casa della squadra lombarda. Nel primo tempo la sblocca Colley con un bel colpo di testa. Nella ripresa Bonazzoli raddoppia con un’incornata, mentre lo 0-3 è firmato da Leris, che raccoglie una respinta del portiere avversario e mette in rete. IL tabellino della gara Piacenza: Vettorel 5.5, Daniello 6, Visconti 5, D’Iglio 6.5, Bruzzone 6, Corbari 6, Pedone 6, Galazzi 6.5, Babbi 5.5, Lamesta 6, Flores Heatley 6. Sampdoria (4-4-2): Belec 6.5; Depaoli 6, Yoshida 6.5, Colley 7, Augello 6.5; Leris 6.5, Vieira 6, Verre ... Leggi su sportface

OLANDA (4-5-1): Cillessen; Hateboer (dal 70' Dumfries), Veltman, van Dijk, Aké (dall’81’ de Jong L.); de Roon, de Jong, Wijnaldum, van de Beek (dal 57' Bergwijn), Promes; Depay. All.: Lodeweges.

Olanda-Italia, Barella è super. I quotidiani lo elogiano: “De Jong annullato, che meraviglia il gol!”

Nicolò Barella protagonista anche in Nazionale. Dopo aver chiuso al meglio la stagione con l’Inter, il centrocampista classe 1997 ha messo in vetrina tutto il suo talento anche in maglia azzurra. L’ex ...

