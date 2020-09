Olanda: Coface, con Covid aumentano ritardi di pagamento (3) (Di mercoledì 9 settembre 2020) (Adnkronos) – Un terzo di esse ha chiesto o prevede di richiedere aiuti di Stato, mentre un altro 7% non è sicuro ma potrebbe ricorrervi se la situazione economica dovesse peggiorare. Di conseguenza, le priorità legate alle principali criticità per le prospettive aziendali sono cambiate: mentre a inizio 2020, la Brexit sembrava essere il problema più grande, ora sono gli effetti del Covid-19 sull’economia mondiale e le interruzioni delle catene di produzione globali a destare preoccupazione. Questo potrebbe essere uno dei motivi che spiega la perdita di fiducia delle imprese olandesi nei confronti della Cina e la loro preferenza nei confronti dell’Asia emergente come destinazione con le maggiori opportunità.“Il primo studio Coface sui comportamenti di pagamento delle ... Leggi su calcioweb.eu

(Adnkronos) – Un terzo di esse ha chiesto o prevede di richiedere aiuti di Stato, mentre un altro 7% non è sicuro ma potrebbe ricorrervi se la situazione economica dovesse peggiorare. Di conseguenza, ...

