Nel Lazio in classe il 14 settembre ma senza mensa (Di mercoledì 9 settembre 2020) Sgombriamo il campo dagli equivoci: la scuola nel Lazio riapre il 14. Ma con il rebus mensa. A confermarlo ieri, dopo le perplessità mostrate dai sindaci della regione, l'assessore regionale al Lavoro, Formazione e Scuola, Claudio Di Berardino, al termine della riunione fiume in videoconferenza, coordinata da Anci Lazio, tra i sindaci del territorio e Via Cristoforo Colombo. «L'apertura dell'anno scolastico 2020/2021 - ha spiegato Di Berardino - ha bisogno di certezze davanti alla doppia esigenza di rimettere al centro il tema della formazione e della socialità dei ragazzi e di rispondere alle esigenze avanzate dalle famiglie». Resta ferma l'autonomia dei sindaci e delle singole amministrazioni comunali in base ai propri compiti, al pari del fatto che le singole istituzioni scolastiche possono valutare in sede ... Leggi su iltempo

