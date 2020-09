Mercogliano, quattro casi di positività al Covid-19: l’annuncio di D’Alessio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoMercogliano (Av) – Sono 4 casi di positività al Covid-19 riscontrati nel comune di Mercogliano. L’annuncio arriva dal sindaco Vittorio D’Alessio: “L’ASL ci ha appena notificato la positività di 4 cittadini mercoglianesi, già in isolamento poiché contatti di un soggetto già positivo e riconducibili tutti al cluster di Avellino. La situazione è sotto controllo, le positività sono state ricostruite, circoscritte e sono costantemente monitorate da giorni. Invito tutti i cittadini a mantenere la calma, a continuare a rispettare le regole in ogni luogo e nello svolgimento di tutte le attività quotidiane e a spegnere le inutili chiacchiere per salvaguardare l’ immagine della nostra città e della ... Leggi su anteprima24

