Martedì 8 Settembre 2020 – 255ª Seduta pubblica : Comunicato di seduta (Di mercoledì 9 settembre 2020) seduta Ora inizio: 16:32 A conclusione dell’esame della relazione della Commissione parlamentare di inchiesta sul femminicidio sulla governance dei servizi antiviolenza e sul finanziamento dei centri antiviolenza e delle case rifugio (doc. XXII-bis, n. 3), l’Assemblea ha approvato una proposta di risoluzione unitaria che impegna il Governo a valutare la possibilità di: implementare le risorse destinate all’intero sistema di prevenzione e contrasto alla violenza; adottare standard e principi guida per il miglioramento dei servizi; procedere all’eventuale istituzione di un Osservatorio nazionale permanente con compiti di coordinamento degli osservatori esistenti. La presidente Valente (PD) ha illustrato la relazione, approvata all’unanimità dalla Commissione, riassumendone i contenuti e sottolineando che le ... Leggi su udine20

