Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio (Di mercoledì 9 settembre 2020) Inter quanto valgono esuberi – “Stiamo puntando sulle cose che possiamo fare. Alcune opportunità possiamo coglierle, dobbiamo vendere e tramite le cessioni dobbiamo procurarci opportunità. Sarà un mercato attento e fatto di opportunità che passa dalle rivendite”. Il ds dell’Inter Piero Ausilio ha spiegato così, nei giorni scorsi, come si sta muovendo il club nerazzurro … L'articolo è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio. Leggi su calcioefinanza

AgReds : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio - SchirioD : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio - CarlottaMiller_ : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio - DavidBasco86 : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio - Ciro_Scg : RT @CalcioFinanza: Inter, il peso degli esuberi: quanto valgono a bilancio -

Ultime Notizie dalla rete : Inter peso

Calcio e Finanza

Il tormentone dell’estate sembrava essersi definitivamente spento, dopo l’intervista in cui Messi ha confermato la sua permanenza in blaugrana. Invece, da Barcellona, potrebbe esserci stato un nuovo c ...Aleksander Kolarov è un nuovo calciatore dell’Inter. L’ufficialità è arrivata questo pomeriggio con il duplice comunicato dei nerazzurri e della Roma. Trasferimento a titolo definitivo per una cifra d ...