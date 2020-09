"Fui beccata mentre ci baciavamo, eravamo clandestini". Venier, un clamoroso colpo di scena sul matrimonio con Nicola Carraro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Mara Venier a ruota libera. La conduttrice di Domenica In, programma in onda su Rai Uno, racconta tutto del suo passato. Anche degli albori del suo fidanzamento, prima, e matrimonio, poi, con Nicola Carraro. "Fummo beccati dai paparazzi mentre camminavamo mano nella mano, e ci baciavamo. Solo che eravamo clandestini: io stavo con un altro… un fidanzato tanto noioso…", svela in un'intervista al settimanale Oggi. "Il prezzo di quelle foto? 50 milioni di vecchie lire. Lui mi chiamò e mi disse che era pronto a comprarle per non farle pubblicare. Mi misi a ridere. Con quei soldi ci avremmo fatto il giro del mondo piuttosto! Il pomeriggio mollai il fidanzato e dopo pochi giorni partimmo per i Caraibi io e lui". Insomma, problema risolto. ... Leggi su liberoquotidiano

mvssergutted : in seconda media venni colpita da una palla durante dodgeball, fui la prima ad uscire. mi sono beccata commenti com… -

Ultime Notizie dalla rete : Fui beccata Mara Venier, colpo di scena sul matrimonio con Nicola Carraro: "Fui beccata mentre ci baciavamo, eravamo clandestini" LiberoQuotidiano.it Ruba 23 barattoli di Nutella: beccata ladra 29enne dai Carabinieri

Arienzo – Nel corso del pomeriggio odierno, i Carabinieri della Stazione di Arienzo (CE), in quel centro, hanno deferito in stato di libertà per furto una ventinovenne di Castellammare di Stabia (NA), ...

Bonus fino a 300 euro all'anno per chi paga con carte da dicembre

Il Governo italiano è pronto a introdurre nuove regole per incentivare l'utilizzo dei pagamenti tramite carte di credito e di debito e ridurre l'utilizzo dei contanti. Il progetto era passato agli ono ...

