"Fontana assassino", i Carc alzano il tiro (Di mercoledì 9 settembre 2020) Marta Bravi Urla e striscioni sotto il Pirellone. E Idv non vota la mozione della sinistra Mentre al Pirellone, sede del Consiglio regionale della Lombardia, va in scena il dibattito sulla mozione di sfiducia al governatore lùmbard Attilio Fontana per la gestione dell'epidemia da Covid-19, fuori i Comitati di Appoggio alla Resistenza Comunista manifestano esponendo striscioni con scritto «Fontana assassino» e l'immagine del presidente come una statua da abbattere. Già nei mesi scorsi i militanti del partito «firmarono» un murale con la stessa scritta che valse la scorta al presidente. Così se l'assessore regionale alla Sicurezza Riccardo de Corato (FdI) liquida i militanti come «quattro ragazzi che organizzano consulenze legali online su come non pagare le multe prese durante ... Leggi su ilgiornale

infoitinterno : Al Pirellone respinta la mozione di sfiducia a Fontana per l'emergenza Covid. Fuori il cartello con la scritta 'Ass… - Lorellastelle : RT @laura_maffi: Lombardia, si discute sfiducia al governatore Fontana. Torna la scritta 'assassino' - aguari68 : RT @laura_maffi: Lombardia, si discute sfiducia al governatore Fontana. Torna la scritta 'assassino' - cris_strega : RT @ilgiornale: 'Fontana assassino' si ripete il manifesto offensivo dei Carc nei confronti del presidente della Regione Lombardia durante… - LPincia : RT @ilgiornale: 'Fontana assassino' si ripete il manifesto offensivo dei Carc nei confronti del presidente della Regione Lombardia durante… -