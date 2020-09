Da Belen a Costanza Caracciolo | tutte le vip pazze per le trecce

Leggi su lookdavip.tgcom24

(Di mercoledì 9 settembre 2020) La moda cambia, lerestano. Le portavano le nostre nonne e ancora oggi fanno tendenza, rilanciate questa estate dalle vip sui social. DaRodriguez a Anna Tatangelo, nessuna rinuncia all’hairstyle più cool del momento. I capelli intrecciati sono l’ideale per andare al mare e tenere la chioma sempre ordinata, come fa Aurora Ramazzotti. Ma anche con un abito da sera è un’idea perfetta, per esempio come fa Paola Turani in Bluemarine per il suo compleanno. Per Melissa Satta sono la scelta giusta per fare sport, perché permettono di abbinare praticità e stile.è una vera patita delle: su Instagram ha pubblicato un tutorial per insegnare la tecnica giusta alle follower. Una cena elegante in spiaggia? La scelta di ...