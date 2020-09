Coronavirus, Milano a due facce: calano i contagi in provincia, salgono in città (Di mercoledì 9 settembre 2020) Milano, 9 settembre 2020 - Sono 88 , di cui 50 nel capoluogo , i nuovi casi di Coronavirus registrati oggi in provincia di Milano . Un dato ambivalente, dunque, dal momento che rispetto a ieri ... Leggi su ilgiorno

