Brindisi finale (Di mercoledì 9 settembre 2020) Corrado, il nostro viaggio ormai è finito, l’estate agonizza ed è tempo di ritrovarci al Tabarro o ancor meglio a casa mia perché ho comprato due bottiglie da litro e abbisogno di aiuto per berle. Non ho ancora capito se il formato litro mi piace oppure no, forse sì per via della sovrabbondanza, for Leggi su ilfoglio

gpcirronis : C’è voluto il cuore e un grande spirito di combattività per la Dinamo Banco di Sardegna che avere la meglio di una… - nicola_accardo : RT @CentotrentunoC: #LBASupercoppa LE PAGELLE | Una Dinamo #Sassari mai doma ha la meglio nel finale contro #Brindisi: i giudizi del nostro… - CentotrentunoC : #LBASupercoppa LE PAGELLE | Una Dinamo #Sassari mai doma ha la meglio nel finale contro #Brindisi: i giudizi del no… - basketinside360 : SUPERCOPPA LBA Gir. D - Pusica regala a Sassari la vittoria al fotofinish: Brindisi si arrende nel finale -… - DnaBiancorosso : Risultato finale : Sassari 91 ?? 89 Brindisi -

Ultime Notizie dalla rete : Brindisi finale Brindisi finale Il Foglio Fantastica Dinamo Brindisi al tappeto

INVIATO A OLBIA. Sempre più corta, ma ancora più squadra, ancora più bella. Quattro assenze e non sentirle, le gambe pesanti, un match quasi compromesso e un cuore grande così. La Dinamo batte in vola ...

BRINDISI.CARMELO GRASSI: «LA REGIONE METTA D’ACCORDO ENERGIA E AMBIENTE»

«La transizione energetica rappresenta una possibilità di cambiamento per l’intero Paese e Brindisi dovrà esserne protagonista», lo sostiene Carmelo Grassi, candidato al Consiglio regionale come indip ...

INVIATO A OLBIA. Sempre più corta, ma ancora più squadra, ancora più bella. Quattro assenze e non sentirle, le gambe pesanti, un match quasi compromesso e un cuore grande così. La Dinamo batte in vola ...«La transizione energetica rappresenta una possibilità di cambiamento per l’intero Paese e Brindisi dovrà esserne protagonista», lo sostiene Carmelo Grassi, candidato al Consiglio regionale come indip ...