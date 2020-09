Brindisi, “aiutatemi sto bruciando” Morto l’uomo aggredito con l’acido dalla moglie (Di mercoledì 9 settembre 2020) Non ce l’ha fatta l’uomo che era stato investito dall’acido muriatico che gli aveva versato addosso la moglie. Troppo gravi le ustioni. Le immagini drammatiche dei soccorsi che vedrete raccontavano di una tragedia che si sarebbe consumata da lì a un mese di distanza. Mostravano però un uomo che sembrava ancora lucido e con forze a disposizione per farcela. Ma non è andata così: l’uomo al quale la moglie aveva versato un’intera bottiglia di acido muriatico addosso, non ce l’ha fatta ed è Morto all’ospedale Perrini di Brindisi. Troppo gravi le ustioni sull’80% del suo corpo, era rimasto intatto solo il viso, ma non è bastato. Rosario Almiento aveva 52 anni ed era addetto alla sicurezza. La moglie ... Leggi su chenews

