Borsa: Milano chiude in rialzo, +2,02%, (Di mercoledì 9 settembre 2020) ANSA, - Milano, 09 SET - La Borsa di Milano chiude in rialzo. L'indice Ftse Mib segna un progresso del 2,02% a 19.771 punti., ANSA,. Leggi su corrieredellosport

