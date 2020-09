Allerta Meteo Sardegna: in arrivo pioggia e temporali (Di mercoledì 9 settembre 2020) Temperature giù di almeno 5 gradi, piogge e temporali. Arriva una nuova ondata di maltempo in Sardegna e fino al weekend la situazione non migliorerà. Sul Tirreno centrale è già presente una perturbazione proveniente dalle Baleari che da stasera e per tutta la giornata di domani, toccherà l’Isola portandosi via il bel tempo. “A partire dalla serata di oggi al largo delle coste occidentali della Sardegna saranno visibili i temporali che durante la notte raggiungeranno l’Isola – spiegano gli esperti dell’ufficio Meteo dell’Aeronautica militare di Decimomanu – sarà particolarmente colpita da piogge e temporali l’area compresa tra Alghero e Teulada, passando per Oristano e tutto il versante ... Leggi su meteoweb.eu

