Willy è già sparito, i clic si fanno con le biografie dei cattivi (Di martedì 8 settembre 2020) Nelle ultime 48 ore abbiamo saputo tutto, ma proprio tutto, dei quattro – ma sarebbero cinque – indagati per l’assassinio del 21enne Willy Monteiro Duarte a Colleferro, vicino Roma. In particolare dei due fratelli Gabriele e Marco Bianchi, 26 e 24 anni. Abbiamo le loro immagini pescate dai social network, tutte muscoli e tatuaggi, fisici asciutti, sguardi aggressivi da teste calde di provincia. Abbiamo l’intervista al maestro di MMA, la disciplina che praticavano con un certo successo e che non hanno esitato a sfoderare in mezzo alla strada, tradendo ogni principio anche perché quella disciplina i principi della altre arti marziali, da cui ha tratto mosse e tecniche più efficaci, le ha perse da tempo o forse non le ha mai acquisite. Perfino lo stato interessante della fidanzata di uno dei due. I modelli di auto possedute e guidate ... Leggi su wired

