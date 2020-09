Venezia Sara Serraiocco su tutte le furie viene premiata da Sgarbi che non rispetta la norne anti covid (Di martedì 8 settembre 2020) Alla “Mostra del cinema di Venezia” tra i tanti Vip presenti c’era anche Vittorio Sgarbi che ha dispensato baci e strette di mani nonostante le norme anti-covid, ha premiato l’attrice Sara Serraiocco che lo allontana: «Un mio parente è stato male». Nulla di nuovo per Vittorio Sgarbi, ma era poco prevedibile che qualcuno glielo facesse notare davanti a tutti, infatti Sgarbi si era avvicinato un po’ troppo, rigorosamente senza mascherina, a Sara Serraiocco e l’attrice lo ha invitato a mantenere le distanze. La scena è finita in un video diffuso in rete. Ieri, Sgarbi si trovava alla 77esima Mostra del Cinema di ... Leggi su musicaetesti.myblog

teatrolafenice : ?? Domani sera celebreremo Venezia in Piazza San Marco, qui trovate il programma - WeCinema : #Venezia77: 5min di applausi per 'Non odiare' con Alessandro Gassmann e Sara Serraiocco, unico italiano in concorso… - Corriere : Senza mascherina Sgarbi bacia e stringe mani. L’attrice Sara Serraiocco va via - artdealeronline : RT @WordNews_it: CORTOMETRAGGI: presentate le novità SPECIALE BIENNALE 2020. Dalla nostra inviata a Venezia. Tra le grandi novità di questa… - laramps : RT @bettin2015: Secondo tradizione, il 25 marzo 421 nasceva Venezia, 1599 anni e mezzo fa: ma siccome ci sono le elezioni, Il Comune festeg… -

Ultime Notizie dalla rete : Venezia Sara Festival di Venezia, Sgarbi non rispetta le distanze e l attrice Sara Serraiocco si arrabbia Vanity Fair Italia L’ossessione sociologica del cinema d’autore

Pandemie, terremoti, profughi, minoranze e minorati. E naturalmente ecologia e migranti. L’arte cinematografica – e qualcosa si sta vedendo di ciò naturalmente a Venezia, per fortuna a distanza – è pe ...

Ostia, al Drive In ultimi film, poi lo spettacolo di Maurizio Battista

(AGR) Il Drive In cinema Paolo Ferrari chiuderà ufficialmente il prossimo 17 settembre con “After 2” la programmazione estiva, ma non va in vacanza: il 18 settembre infatti, ospiterà Maurizio Battist ...

Pandemie, terremoti, profughi, minoranze e minorati. E naturalmente ecologia e migranti. L’arte cinematografica – e qualcosa si sta vedendo di ciò naturalmente a Venezia, per fortuna a distanza – è pe ...(AGR) Il Drive In cinema Paolo Ferrari chiuderà ufficialmente il prossimo 17 settembre con “After 2” la programmazione estiva, ma non va in vacanza: il 18 settembre infatti, ospiterà Maurizio Battist ...